Kling har fått bukt med depresjonen og satser igjen

Fartsspesialisten avbrøt i fjor høst satsingen mot Pyeongchang-OL og tok timeout fra idrettskarrieren på grunn av depresjon.

29-åringen har kommet seg ovenpå igjen og har fått lysten til å kjøre fort på ski.

– I takt med at energi og motivasjon kommer tilbake føler jeg et sug etter å kjøre igjen. Jeg lengter mer og mer, sa hun til TT under verdenscupavslutningen i mars.

– Det er ikke slik at jeg hele sesongen har gått hjemme og tenkt «jeg har lyst til å kjøre på ski». Energien må komme tilbake først, la hun til. Nå føler hun at den er det, iallfall i den grad at hun har takket ja til landslagsplass.

– Hun planlegger å konkurrere til vinteren. Om hun kommer til å være med på alle treningssamlingene er ikke klart ennå, men målet hennes er VM, sier landslagets medieansvarlige Erik Danielsson.

Alpin-VM avgjøres i Åre i februar.

