Brattvåg går for Molde-reprise mot Rosenborg

– Vi viste mot Molde at vi har et godt lag, sier Brattvågs sportssjef Per Gridlund til NTB.

Han håper på et sted mellom 1500 og 2000 tilskuere når laget hans skal følge opp suksessen fra 1-0-seieren over Molde.

Karl Oskar Fjørtoft er Brattvåg-trener. Han har spilt mange «hatkamper» for Molde mot RBK opp gjennom årene.

– Han har mange gode kvaliteter og har også erfaring fra Eliteserien som assistent i Aalesund, sier Gridlund om Fjørtoft.

Fjørtoft ble hentet til RBK fra Hødd i 1996 og forsvant til Molde etter to sesonger.

Brattvåg er nyopprykket i 2. divisjon. I 2016 var klubben også i hetluften i cupen. Da kom laget helt til fjerde runde.

Dette er de andre kampene onsdag, Alta–Tromsø, Bærum–Strømsgodset, Egersund–Start, Fyllingsdalen–Brann, KFUM Oslo–Lillestrøm, Levanger–Ranheim, Mjølner–Bodø/Glimt, Mjøndalen–Stabæk, Nest-Sotra–Haugesund, Notodden–Odd, Ull/Kisa–Kongsvinger, Bryne–Sandnes Ulf, Skeid–Vålerenga.

