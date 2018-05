Tennis-Ruud med byks på verdensrankingen

NTB Sport

Nordmannen fulgte opp forrige helgs finaletap i en challengerturnering med exit i andre runde i ATP-turneringen i München. 2.-seedede Roberto Bautista-Agut ble for sterk og vant over to strake sett. Spanjolen er nummer 14 på den ferske verdensrankingen.

Ruud har tatt flere plasseringer på rankingen den siste tiden. Forrige uke klatret Ruud 12 trinn. Det er likevel langt opp til hans beste plassering, som var nummer 108.

Topp tre i verden er uforandret. Rafael Nadal leder an med Roger Federer i rygg. Alexander Zverev, som vant ATP-turneringen i München, er tredjemann.

Ruud spiller denne uken en challengerturnering i Portugal. Tirsdag møter han franske Evan Furness i Braga.

