Solskjær hyller Ferguson: – Han har lært meg alt

Tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson ble lørdag hasteoperert etter å ha blitt rammet av en hjerneblødning. Den 76 år gamle skotten er fortsatt innlagt på sykehuset i Salford, ifølge Sky Sports.

NTB snakket med Solskjær om Ferguson etter Moldes 2-2-kamp borte mot Sarpsborg mandag.

– Du krysser fingrene, du krysser alt du har. Man vet at han (Ferguson) kjemper for livet. Han har vært en vinner hele livet. Jeg krysser fingrene for at han vinner denne kampen også, sier tidligere United-spiss Solskjær til NTB.

Sendte melding

Molde-treneren hyller skottens innflytelse.

– Han har betydd nesten alt for meg som fotballspiller. Jeg vant noe for første gang i mitt liv under ham. Jeg lærte å bli en god vinner. Og en dårlig taper. Jeg lærte treneryrket, manageryrket.. Alt, egentlig, sier Solskjær.

Molde-treneren har vært i kontakt med Fergusons familie.

– Jeg har sendt melding til ham og familien. I og med at han ikke har svart, så har han ikke vunnet kampen sin ennå. Men jeg regner med at svaret kommer, sier Solskjær.

Tittelrekke

Den 76-årige skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013 og førte klubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cupseirer, fire ligacupseirer og to seirer i mesterligaen.

Solskjær fikk 366 kamper for United. Han ble hentet til United av Ferguson i 1996.

