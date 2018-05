Ribéry fortsetter i Bayern München

NTB Sport

Magasinet Kicker meldte i midten av april at både Ribéry og vingkollega Arjen Robben (34) tar et år til hos den tyske seriemesteren. Mandag kom altså bekreftelsen rundt Ribérys framtid.

– Jeg er veldig glad for å kunne ta et år til i denne flotte klubben. München har blitt et hjem for meg og min familie. Jeg er stolt over å spille for Bayern også i 2018/2019, sier franskmannen.

Ribéry kom til tyskerne fra Marseille i 2007. Han har scoret 80 mål på 247 seriekamper i Bundesliga.

– Vi er veldig fornøyd med at Franck blir med videre. Denne sesongen har han nok en gang bevist hvilke kvaliteter han har, sier Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Det har foreløpig ikke kommet en bekreftelse rundt Arjen Robbens framtid i Bayern. Ifølge Kicker kommer ikke nederlenderen til å røpe noe rundt framtiden før etter cupfinalen mot Frankfurt 19. mai.

