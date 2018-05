Iversen tar over etter Hjelmeset

NTB Sport

Sesongens store mål for ham og laget blir VM i Seefeld i februar og mars.

– Jeg grugleder meg. Jeg gleder meg vanvittig til å bli kjent med jentene. Det er med en stor grad av ydmykhet jeg går inn i denne jobben, sa Iversen under mandagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Veteranen hadde et håp om at han kunne komme til å bli spurt om å ta jobben. Han har skrevet under en toårskontrakt.

– Jeg var på jobbintervju torsdag og fikk tilbud om jobben fredag. Jeg hadde nok vært tvilsom om jeg hadde fått spørsmålet for en måned siden, men jeg har fått tid til å forbedre meg litt. Jeg hadde en forventning om jeg kom til å bli spurt, sa Iversen til NTB.

Svensk bakgrunn

Iversen, som er faren til landslagsløper Emil Iversen, har vært svensk landslagssjef de siste to sesongene. Til neste sesong blir imidlertid Charlotte Kalla og Stina Nilsson byttet ut med blant andre Therese Johaug og Heidi Weng.

59-åringen er født og oppvokst på Steinkjer. Iversen var selv aktiv langrennsløper i Henning IL, men ga seg med toppsatsinga som 23-åring. Den nye landslagstreneren har jobbet som skitrener/lærer mer eller mindre i 35 år. Iversen har jobbet stort sett på alle «nivåer» i norsk langrenn som trener/lærer.

Erstatter

Ansettelsen kommer etter at Roar Hjelmeset varslet sin avgang i helgen. Hans assistent Sjur Ole Svarstad fortsetter heller ikke.

Jobben som assistent under Iversen blir utlyst.

– Iversen er et velkjent og merittert navn i norsk langrenn. Han er en av hjernene bak den norske utviklingstrappa til Norges Skiforbund. I de to siste årene har han løftet og gitt et vesentlig bidrag til svensk kvinnelangrenn, sa langrennssjef Vidar Løfshus.

Marit Bjørgen har avsluttet skikarrieren, men inn på laget kommer Therese Johaug etter dopingutelukkelsen. Mari Eide og Tiril Udnes Weng er også nye på neste sesongs langrennslandslag for kvinner.

