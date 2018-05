Cahill, tenåring og kroat i Australias VM-tropp

NTB Sport

Cahill var blant 32 spillere som ble plukket ut til en forstørret treningstropp som ble offentliggjort av Australias landslagssjef Bert van Marwijk mandag.

Troppen vil bli trimmet til 26 eller 27 spillere til en oppkjøringsturnering i Tyrkia senere denne måneden, før 23-mannstroppen blir sendt inn 4. juni.

38 år gamle Cahill er Australias mestscorende med 50 mål på 105 landskamper, men veteranen har slitt med form og spilletid de siste månedene.

Debutanter

Cahill dro til sin tidligere klubb Millwall i januar, men har kun fått 63 minutter fordelt på ti kamper. Han har ikke klarte å komme på scoringslista, men van Marwijk sa på en pressekonferanse at hans erfaring er høyt verdsatt.

– Han er en spesiell rase. Han er spesiell for alt. Han er 38 år og kanskje en de beste australske fotballspillerne gjennom historien. Han er en veldig god spiss, sa landslagssjefen.

– Han er ikke 19 år som (Daniel) Arzani. Han er dobbelt så gammel, men han er også en spiller som kan utgjøre en forskjell, fortsatte han.

Arzani, som er sett på som et av de største talentene i Australia etter å ha hjulpet Melbourne City til seriegull, kom også med i troppen. Tenåringsvingen, som også kan spille for Iran, blir Australias yngste spiller i et VM hvis han kommer med i den endelige troppen.

Den største overraskelsen i mandagens Australia-tropp var Fran Karacic. Backen er født og oppvokst i Kroatia, og har aldri satt foten sin i Australia, men at han har australsk far åpnet veien for VM-spill.

– Alle vet at jeg ikke har mange alternativer på høyreback, men han er allerede kaptein for sitt lag i en alder av 21 år, sa van Marwijk.

Alex Gersbach, som er på utlån fra Rosenborg til franske Lens, er også i troppen.

Australia skal spille i gruppe C i fotball-VM med Frankrike, Peru og Danmark.

Troppen:

Keepere: Brad Jones (Feyenoord), Mitch Langerak (Nagoya Grampus), Mat Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Genk).

Forsvar: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Alex Gersbach (Lens på utlån fra Rosenborg), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), Fran Karacic (Lokomotiva), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav), Bailey Wright (Bristol City).

Midtbane: Josh Brillante (Sydney), Jackson Irvine (Hull), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory).

Angrep: Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall), Apostolos Giannou (AEK Larnaca), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Jamie Maclaren (Hibernian), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa).

