Boasson Hagen vil forsvare Tour des Fjords-triumfen

NTB Sport

22. mai innledes årets utgave av Tour des Fjords i Lindesnes. Etter målganger i Grimstad og Kristiansand avsluttes rittet i Egersund 24. mai. Boasson Hagen har blant andre med seg opptrekker Reinardt Janse van Rensburg på Dimension Data-laget, som er et av ni WorldTour-lag i feltet.

– Konkurransen har aldri vært tøffere, men Edvald er en klasserytter, og han er på hjemmebane. Kona er fra Grimstad, og det er vel naturlig å tro at han har lyst å vise seg godt fram foran hjemmepublikumet, sier rittsjef for Tour des Fjords, Roy Hegreberg.

Store navn

Boasson Hagen knep seieren på forrige utgaves siste etappe. I år kommer også Quicksteps-klassikerekspert Niki Terpstra, samt Sep Vanmarcke og Matti Breschel. Kristoffer Halvorsen skal spurte for Sky.

– Niki Terpstra er nok den mest meritterte rytteren på start, og med den kjørestyrken Quick-Step har vist i år, er det naturlig at de må ta på seg litt av favorittstempelet. Sunweb stiller med et sterkt lag og ikke minst Cannondale med Sep Vanmarcke og Matti Breschel. Sky har Kristoffer Halvorsen, og en skal nok regne med at de også har lyst å kjempe om seieren, vurderer Hegreberg.

Norske lag

– Dette er uten tvil tidenes startfelt. Vi har ni World Tour-lag på starten, åtte prokontinentallag og fire veldig sterke kontinentallag. Det kommer til å bli en hard kamp om hvem som vinner både etapper, trøyer og sammenlagt, sier Hegreberg.

Israel Cycling Academy kommer med både Sondre Holst Enger og August Jensen. Amund Grøndahl Jansen deltar for LottoNL-Jumbo, mens det også er norske innslag på kontinentallagene. Joker Icopal, Team Coop og Uno-X er de norske lagene på startstreken.

(©NTB)