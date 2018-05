Toppscorer Pedersen berget Godset-poeng i Bodø

NTB Sport

– Vi er absolutt ikke fornøyd med ett poeng. Vi skulle hatt seieren i dag, sa Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes til Eurosport etter kampslutt.

– Det er surt at vi slipper inn mål på tampen i begge omganger. Idiotiske baklengsmål. Det er bittert at vi slapp inn de to. Det er noe vi må lære av. Vi må begynne å plukke trepoengere snart, sa Glimt-kaptein Martin Bjørnbak.

Godset kom til søndagens kamp med tap mot Haugesund (0-1) og Rosenborg (0-1) i sekken. En stund så det ut til at det tredje strake nederlaget lå og ventet for Tor Ole Skulleruds mannskap, men Pedersen sørget for å stanse tapsrekken. Pedersen står nå med åtte mål på åtte seriekamper i 2018.

Tidlig ledelse

Resultatet gjør at Godset står med ni poeng etter åtte kamper. Glimt er fortsatt nede i sumpen. Bodøværingene har seks poeng så langt, kun to flere enn tabelljumbo Start.

Glimt tok føringen allerede etter 40 sekunder på eget kunstgress. Amor Layouni slo ballen via gjestenes Jakob Glesnes, Glimts Kristian Fardal Opseth og i mål. Opseth ble kreditert scoringen.

Bortelaget fikk dermed en svært dårlig start, men Skulleruds menn kjempet seg tilbake i oppgjøret. Jonathan Parr utlignet for Godset fire minutter på overtid i 1. omgang. Et sleivskudd fra Bassel Jradi falt beleilig til Parr, og gjestenes venstreback plasserte ballen i mål med høyrebeinet.

Straffe og mål

Samme mann trodde han hadde sendt Godset opp i 2-1 etter en knapp times spill, men nettkjenningen ble annullert for offside. Parr og lagkameratene protesterte stort, men uten å få gehør fra dommer Tommy Skjerven.

I stedet var det Glimt som skulle få uttelling. Layouni slo inn til midtstopper Martin Bjørnbak i det 63. minutt, og sistnevnte stanget ballen i mål bak Godset-keeper Espen Bugge Pettersen.

Glimt-spillerne været håp om en trepoenger, men måtte fortvilet konstatere at Strømsgodset fikk straffespark åtte minutter før slutt. Marcus Pedersen var sikker fra elleve meter.

Hjemmelaget presset på for scoring og tre poeng på tampen, men drammenserne holdt unna for trykket og fikk med seg ett poeng.

