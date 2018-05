Skålevik-dobbel da Brann banket Tromsø

NTB Sport

– Nå begynner det å bli gøy, ja. Utrolig god stemning på stadion i dag. Det er slike kvelder du husker, sa en smilende Skålevik til Eurosport.

Et effektivt Brann utnyttet at Rosenborg kun klarte 1-1 mot Ranheim lørdag. Bergenserne topper Eliteserien med sine 22 poeng etter trepoengeren mot Tromsø søndag, sju poeng foran Rosenborg. Treer Haugesund er åtte poeng bak.

Tromsø blir stående med elleve poeng på åttendeplass.

Et selvmål av tidligere Brann-spiller Simen Wangberg ga hjemmelaget føringen etter 18 minutters spill i Bergen. To mål av Skålevik ordnet tremålsseier for vertene. Det var Branns sjette strake seier i serien.

Utspilt Karlstrøm

Brann fikk hjelp av gjestene på 1-0. Gilli Rólantsson løsnet skudd fra distanse, og 25-åringen fikk se ballen gå via Tromsø-kaptein Wangberg og i mål. En utspilt Jacob Karlstrøm i TIL-buret måtte fortvilet konstatere at ballen trillet inn i nettmaskene.

Robert Taylor fikk en stor mulighet til å utligne etter en drøy halvtime. Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger bokset ballen svakt ut i god skuddposisjon, men Taylors forsøk ble avverget av Bismar Acosta like foran mål.

Elleve minutter før pause sto det 2-0 til vertene. Gilbert Koomson slo inn fra høyre og fikk se gjestenes Robert Taylor bomme på ballen da han skulle klarere. Det utnyttet Steffen Lie Skålevik. Brann-spissen plasserte enkelt inn lagets annen scoring for dagen, mens Tromsø-spilleren skjulte ansiktet i hendene i skuffelse.

Runar Espejord ble spilt alene gjennom mot mål kort tid etter Skåleviks fulltreffer, men Brann-keeper Sahin-Radlinger vant duellen mot Tromsø-spissen.

Måtte gi seg

Tromsø-kaptein og bursdagsbarn Simen Wangberg (27) måtte gi seg med det som så ut som en lårskade etter en knapp times spill. Fra før av har TIL viktige Gjermund Åsen ute med skade.

Brann hadde ikke tenkt å gi seg med to scoringer. Etter 62 minutter sto det 3-0 til hjemmelaget. Koomson presset TIL-back Tom Høgli til en feilpasning, noe Skålevik utnyttet. Måltyven rundet keeper og plasserte ballen inn i nettmaskene.

3-0-scoringen tok luften ut av «gutan». Brann kontrollerte inn til 3-0 og tre poeng foran fornøyde hjemmefans.

Daniel Braaten fikk et innhopp for vertene mot slutten. Det var veteranens første seriekamp siden 22. oktober i fjor (0-3-tap mot Rosenborg).

(©NTB)