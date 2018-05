Odd styrte da Start så rødt 

NTB Sport

Odd er oppe i 13 poeng, og søndagens seier var en oppfølger av bortetriumfen over Molde forrige helg. På veien ble det også cupavansement for skiensklubben onsdag med 3-1 i Fredrikstad.

Nordkvelles scoring var pen. Han skjøt fra hjørnet av 16-meteren. Start-keeper Jonas Deumeland var ikke sjanseløs på skuddet, men kunne kanskje gjort det noe bedre i den situasjonen.

Nordkvelle var innblandet i 2-0 også. Deumeland reddet skuddet hans, men ga retur. Den pirket Elba Rashani inn.

Noen minutter før fikk Starts Lars-Jørgen Salvesen direkte rødt kort for en takling mot Martin Broberg. Start reagerte kraftig og mente at forseelsen ikke var verre enn at gult kort ville vært tilstrekkelig.

Avhengt

Tobias Lauritsen scoret sitt første eliteseriemål da han la på til 3-0 etter pause. Rashani sto for forarbeidet.

Odd blir neste lag som skal gjøre et forsøk på å stoppe Ranheim. Det skjer i Trondheim søndag. Før den turen venter en cupkamp borte mot Notodden (1. divisjon) onsdag.

For Start ser det blytungt ut. Neste kamp går hjemme mot tabelltopp Brann. Så venter en tur til sterke Sarpsborg uka etter.

Det er ikke utenkelig at Kristiansand-klubben står med fire poeng etter ti serieomganger. Det er i så fall en fasit det lukter nedrykk av.

Start satset hardt og gikk nye veier før denne sesongen. Trener Mark Dempsey ble hentet fra Molde. Så langt tyder det aller meste på at han må innstille seg på en knallhard kamp for å unngå et nytt nedrykk.

Dempsey ble sendt på tribunen underveis i Odd-kampen.

