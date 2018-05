Misforståelse stoppet Allsvenskan-kamp

NTB Sport

Dommer Glenn Nyberg beordret spillerne inn i garderoben etter hendelsen i det 28. minutt i søndagens kamp i Allsvenskan fotball. Nyhetsbyrået TT meldte først at kampen var avbrutt på grunn av at en flaske var kastet mot assistentdommeren, men det viste seg at han bare hadde kollidert med en funksjonær.

Etter en pause på 20 minutter kom kampen i gang igjen. Kampen endte til slutt 1-0 til hjemmelaget Brommapojkarna. Eric Omondi ble matchvinner etter en tabbe av veterankeeper Andreas Isaksson.

Fredrik Ulvestad spilte hele kampen for Djurgården. Han ble flyttet ned i en uvant posisjon som venstreback da Jonathan Augustinsson måtte ut med hodeskade allerede etter ti minutter.

Bajram Ajeti spilte fra start for Brommapojkarna. Han ble byttet ut kvarteret før slutt.

Djurgården har fått en svært skuffende sesongstart og er på 10.-plass på tabellen. Brommapojkarna er to poeng bak.

