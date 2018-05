Michael berget VIF-poeng mot bortesterkt FKH

NTB Sport

FKH hadde vunnet tre av fire bortekamper i Eliteserien før oppgjøret. Søndag sørget Vegard Skjerve og Fredrik Pallesen Knudsen for at Ronny Deilas Vålerenga-mannskap var under press, men ni minutter før slutt ordnet Michael utligning og ett poeng med en smart avslutning.

Haugesund er tabelltreer i serien med sine 14 poeng. Vålerenga på sjuendeplass har 12.

Vegard Skjerve sendte bortelaget i føringen etter et drøyt kvarters spill i Oslo. FKH-stopperen var inne i boksen da Joakim Våge Nilsen slo et presist innlegg fra venstre, og Skjerve nikket kontrollert inn 1-0.

Perle

Gjestenes jubel ble imidlertid kortvarig. Et kjempemål av Vålerenga-stopper Felipe Carvalho ga 1-1. 24-åringen førte ballen forbi et par FKH-spillere og dunket ballen opp i vinkelen, naturlig nok til Klanens store glede.

Tidligere Vålerenga-kaptein Christian Grindheim fikk en stor mulighet til å sende FKH opp i føringen igjen åtte minutter før pause, men midtbanemannens hodestøt gikk rett på Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret.

Samme mann fikk en ny sjanse til å score mot gamle lagkamerater i 2. omgang, men markkryperen hans ble så vidt klarert til corner av Carvalho.

Sto imot

Også kort tid etter hvilen kom det gode scoringsmuligheter for begge lag, men i det 64. minutt var det igjen bortelagets tur til å få nettsus. Kwarasey hadde vartet opp med en kjemperedning i forkant, men på den påfølgende corneren var burvokteren maktesløs. Alexander Stølås curlet ballen nesten helt inn i nettet, men Pallesen Knudsen sto på streken og trygget den i mål.

VIF prøvde å mobilisere etter baklengsmålet, og til slutt fikk vertene det de var ute etter. Sam Johnson spilte Michael igjennom ni minutter før full tid. Sistnevnte plasserte ballen i mål via stolpen, kun fire minutter etter at han hadde kommet på banen for VIF.

Hjemmelaget trykket på for tre poeng på tampen, men Haugesund holdt unna i kaotiske sluttminutter. Sam Johnson fikk en god mulighet til å avgjøre, men avslutningen hans på tampen gikk over mål.

(©NTB)