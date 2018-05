Martinsen scoret da Rockford vant igjen

NTB Sport

IceHogs kom under i 1. periode, men vendte til sin annen borteseier på like mange dager og leder 2-0 i best av sju kamper. Landslaget kan se langt etter Martinsens deltakelse i VM.

Martinsens lag slo ut avdelingsvinner Chicago Wolves i første runde og er nå godt på vei til å eliminere et annet høyere rangert lag. De to neste kampene spilles på hjemmebane onsdag og fredag, og allerede da kan semifinaleplassen være sikret.

Brendan Lemieux, sønn av NHL-stjernen Claude som vant Stanley Cup med tre ulike lag og er i topp ti på alle tiders poengliste i NHL-sluttspillet, ga hjemmelaget ledelsen i slutten av første periode.

Tyler Sikura utlignet før første pause, og i midtperioden sørget Chris DiDomenico og Carl Dahlström for 3-1-ledelse til gjestene.

Den stillingen sto seg inntil Martinsen satte 4-1 i tomt bur ni sekunder før slutt.

Hjemmelaget vant skuddstatistikken klart, men Rockford-keeper Collin Delia reddet 33 skudd og ble kåret til kampens beste spiller.

Martinsen scoret sitt første mål i sluttspillet. Fredag noterte han en assist i 4-2-seieren over Manitoba som ga IceHogs en perfekt start på kvartfinalen.

