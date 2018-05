Manchester City fikk pokalen, men snublet mot Huddersfield

NTB Sport

Manchester City er for lengst seriemester, Huddersfield kjemper mot nedrykk. Det som skulle bli en formalitet ble i stedet en hard kamp om poengene for vertene.

For det er ikke ofte Manchester City går målløse av banen, så langt har det blitt 102 scoringer. Men «lille» Huddersfield stengte buret og tok med seg et svært viktig poeng hjem fra Manchester.

Kanskje tenkte de lyseblå litt for mye på pokalen de skulle motta etter kampen, som bevis på at de er vinnere av årets Premier League. Huddersfield var i aller høyeste grad med i kampen, og satte City-keeper Ederson på prøve flere ganger før hvilen. Etter pause hadde gjestene mer en nok med å holde unna.

Da kampen var over stormet City-supporterne banen og feiret ligagullet, mens gjestene feiret nesten like mye for det ene poenget.

Kysset stolpen

Aaron Mooy prøvde skuddfoten etter 10 minutters spill, men ballen strøk stolpen. Minuttet senere fikk Florent Hadergjonaj en gedigen sjanse da gjestene lurte City-forsvaret med et innøvd frisparktrekk, men ballen gikk i klypene på Citys brasilianske keeper. Ederson måtte senere ut i full strekk for å stanse et langskudd fra Alex Pritchard.

Vertene spilte seg også til sjanser i første omgang. Nærmest var Kevin De Bruyne, som først sendte av gårde et skudd fra sekstenmeteren som kysset stolpen, før han noe senere satte Huddersfields sisteskanse Jonas Lössl på prøve. Dansken gikk seirende ut av den duellen.

Da lagene gikk til pause var kanskje seriemesterne heldige som ikke lå under.

Reddet mesterlig

I annen omgang ble det tydelig at Huddersfield ville verne om det ene poenget. Manchester City eide ballen og skapte sjanser, men Huddersfield kjempet som besatt og ryddet unna hver eneste gang. For en gangs skyld uteble scoringene for hjemmelaget.

– Vi forsøkte å presse dem høyt. Vi gjorde en god jobb, men ble etter hvert slitne. I annen omgang ble vi sterkt presset. Det er forferdelig å jakte Manchester City, men når man holder nullen er det verdt det, sa Huddersfield-forsvarer Mathias Jørgensen til Sky Sports etter kampen.

På overtid kom Huddersfield seg til en stor sjanse, men Ederson reddet mesterlig da han måtte i aksjon på det som etter hvert ble en rolig dag på jobben.

Fikk pokalen

Dermed kunne Huddersfield juble over det som kan bli et svært viktig poeng i kampen om å holde seg i ligaen. Med 36 poeng skiller det tre poeng ned til streken.

Manchester City fikk også noe å juble for, til tross for poengdeling mot Huddersfield. Det har lenge vært klart at de lyseblå fra Manchester ble årets seriemester, men søndag kunne spillerne omsider motta det synlige beviset: Premier League-trofeet og medaljene.

Først stormet fansen banen, så spilte diverse orkestre opp til fest, før pokalen ble båret ut på banen. Imens sto City-spillerne i spillertunellen og sang «campione».

Så kom de omsider ut en etter en med manager Pep Guardiola i front, mottok pokal og medalje før de ble hyllet som årets mestre.

Manchester City har igjen Brighton (h) og Southampton (b) før sesongen er over. Huddersfield må fortsette poengjakten borte mot Chelsea og hjemme mot Arsenal.

