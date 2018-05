Chelseas holdt liv i mesterligahåpet, verdig Wenger-farvel

NTB Sport

Olivier Giroud headet inn 1-0 etter en pasning fra Victor Moses. Ledelsen kom etter vel en halvtimes spill. Utover i annen omgang la Chelsea seg veldig dypt i banen og inviterte Liverpool til å overta stadig mer.

Taktikken til manager Antonio Conte betalte seg. Seieren gjør at Chelsea bare er to poeng bak Tottenham og tre bak Liverpool. Sistnevnte har igjen en kamp, de to andre to hver. De fire beste i serien får mesterligaspill neste sesong.

– Jeg vet ikke om det kommer til å være nok, men vi gjør et forsøk, sa Conte.

– I så viktige kamper er det vanlig å ha nerver, men vi hadde også viljen til å vinne for å holde liv i muligheten til å få mesterligaspill. Vi skal spille med stolthet og vise at vi fortsatt er med.

Tottenham har igjen to hjemmekamper (Newcastle og Leicester) mens Chelsea runder av serien mot Huddersfield (hjemme) og Newcastle (borte).

Hater resultatet

Liverpool kom til Stamford Bridge etter den dramatiske semifinaleseieren i mesterligaen over Roma. Mo Salah gjorde noe han sjelden har gjort denne sesongen. Han gikk av banen målløs.

– Jeg hater dette resultatet. Prestasjonen var god nok til å ta poeng, men vi var ikke effektive nok, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Liverpool møter Brighton hjemme i sin gjenværende seriekamp.

– Jeg håpet på en 3-0-seier slik at vi ikke trengte å bry oss om Brighton-kampen og kunne starte forberedelsene til mesterligafinalen, sa Klopp.

Wenger-avskjed

Arsenal brukte søndagen til å leke seg med Burnley til 5-0-seier i Arsène Wengers siste hjemmekamp i sine 22 år som klubbens manager. – Jeg kommer til å savne dere, sa han henvendt til klubbens tilhengere.

Pierre-Emerick Aubameyang scoret etter 14 minutters spill. Han hadde bare å styre ballen inn fra kloss hold. Alexandre Lacazette la så på til 2-0 like før pause. I 2. omgang var det Sead Kolasinac, Alex Iwobi og Aubameyang som fikset scoringene for Arsenal.

Det ble dermed et pent punktum for Wenger. Seieren gjorde at Arsenal er sikret spill i europaligaen neste sesong.

– Takk for at dere har latt meg være her så lenge. Jeg vet at det ikke er enkelt. I bunn og grunn er jeg som dere, en Arsenal-tilhenger. Fortsett å støtte laget neste sesong, for det fortjener det, sa Wenger, som ble hedret ute på banen.

Lagets to siste seriekamper spilles begge på bortebane.

