Bjørn Maars Johnsen scoret to, men toppscorertittelen glapp

NTB Sport

Den Haag avsluttet den nederlandske æresdivisjonen med 3-2-seier over Roda. Johnsen scoret det første og det tredje målet. Dermed bidro norskamerikaneren sterkt til at det nå blir omspill om plass i europaligakvalifiseringen for klubben.

Den norske landslagsspissen hadde før søndagens avslutningsrunde muligheten til å bli toppscorer i Nederland denne sesongen. Han sto med 17 fulltreffere i ligaen, mens AZ Alkmaar-spissen Alireza Jahanbakhsh hadde ett mer.

Johnsen brukte kun tre minutter på å komme seg à jour med rivalen da han utnyttet et svakt utspill fra Rodas keeper, men ti minutter senere Jahanbakhsh sendt Alkmaar i ledelsen og igjen festet grepet om toppscorertittelen.

11 minutter før pause var Johnsen frampå igjen og satte inn sitt annet mål for dagen. Scoringen som sendte Den Haag opp i 3-0 sørget for at det igjen var dødt løp mellom æresdivisjonens to fremste målmaskiner.

Avgjort

I annen omgang scoret så Jahanbakhsh sitt annet mål for dagen for Alkmaar, før Fredrik Midtsjø ble spilt fram av Jonas Svensson og plusset til 3-0 i kampen mot Zwolle.

Wout Weghorst økte to ganger før Jahanbakhsh satte punktum til 6-0 to minutter før slutt. Dermed ble Jahanbakhsh toppscorer med 21 mål. Bjørn Maars Johnsen endte på 19.

Nordmannen ble byttet ut etter en drøy time i en bortekamp Den Haag vant knepent etter at hjemmelaget reduserte to ganger i annen omgang.

Sesongen har blitt langt bedre enn det norskamerikanske Johnsen hadde våget å håpe. Nylig sa han til NTB at en overgang til en større klubb i sommervinduet er drømmen.

God timing

– Jeg liker La Liga. Men du vet aldri, det kommer helt an på hva en klubb eventuelt tilbyr. Landslaget sier vi må spille i klubben. Jeg må finne ut hvem som virkelig vil ha meg, sa han.

– Jeg utelukker ikke en overgang. Det er god timing nå. Hvis jeg kan gjøre det jeg gjør her, kan jeg også gjøre det et annet sted. For meg er timingen rett, men det også være riktig for klubben, fortsatte 26-åringen.

I nest siste serierunde scoret han to ganger mot seriemester PSV Eindhoven.

PSV avsluttet med 0-0 mot Groningen og seiret fire poeng foran Ajax, som slo Excelsior 2-1. AZ Alkmaar ble nummer tre.

Morten Thorsby spilte hele kampen da Heerenveen tapte 2-3 for Feyenoord, som hadde Emil Hansson på benken.

(©NTB)