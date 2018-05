Arnarson ordnet Aalesund-seier, men Viking holder følge

NTB Sport

Aalesund står med 16 poeng etter seks kamper. Tangotrøyene ligger ett poeng foran Viking. Stavanger-laget slo Notodden 3-1 senere søndag.

Daníel Leó Grétarsson sendte hjemmelaget i føringen i Ålesund søndag, men Andreas Hellum utlignet for bruntrøyene. På overtid sendte Arnarson hjemmefansen til himmels.

Kampens første mål kom ni minutter etter pause. Fredrik Carlsen slo en corner fra venstre på bakerste stolpe, og der dukket lagkamerat Grétarsson opp. Islendingen stanget AaFK i føringen på kontrollert vis.

Men hjemmefansens jubel stilnet bare fire minutter senere, etter flott kombinasjonsspill fra Mjøndalen. Vamouti Diomande flikket ballen til Vetle Dragsnes med hælen, og Dragsnes' presise innlegg fant Hellum foran kassen. Han satte ballen i mål.

Torbjørn Agdestein burde ha sendt Aalesund opp i føringen igjen etter 67 minutter, men fra ønskeposisjon inne i boksen headet han svakt rett på MIF-keeper Lukas Jonsson.

Viking i ryggen

Aalesund prøvde å mobilisere til en sluttspurt i jakten på tre poeng, og to minutter på overtid lyktes det for vertene. Innbytter Pape Habib Gueye løsnet skudd fra spiss vinkel. På returen fra gjestenes keeper plasserte Arnarson inn 2-1 og ble matchvinner.

Et skår i gleden for Aalesund var at midtbaneveteranen Bjørn Helge Riise måtte ut kort tid etter pause. Den skadeforfulgte 34-åringen ble sittende på gresset etter en duell. Han ble erstattet av Sondre Brunstad Fet.

Viking henger på AaFK som en klegg. Zlatko Tripic og Fredrik Torsteinbø (2) scoret målene mot Notodden. Erlend Hustad nettet for bortelaget i Stavanger.

Klarte uavgjort

Tabelltreer Sandnes Ulf spilte 2-2 borte mot firer Sogndal. Kachi sendte bortelaget i føringen på Fosshaugane Campus, men Eirik Schulze og Joachim Soltvedt snudde kampen for vertene. Kristian Brix sørget for utligning og poengdeling for gjestene. Ulf står med 12 poeng, fire poeng bak Aalesund. Sogndal har ti poeng så langt.

Tabelljumbo Tromsdalen klarte 3-3 hjemme mot et annet bunnlag, Kongsvinger. Andreas Løvland (2) og Vegard Lysvoll nettet for vertene. Shuaibu Ibrahim (2) og Christian Røer tegnet seg på scoringslisten for KIL. TUIL står med tre poeng så langt, KIL på kvalifiseringsplass har fire.

Øvrige kamper søndag: Nest-Sotra – Levanger 4-1, Jerv – Åsane 1-1, Florø – Ull/Kisa 1-1.

