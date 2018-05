Åtte strake for Lyon

NTB Sport

Lyon fører dermed fortsatt an i den tette kampen om de to franske mesterligaplassene bak den suverene seriemesteren Paris Saint-Germain.

Monaco på tredjeplass er ett poeng Lyon etter at tenåringen Moussa Sylla ble matchvinner på overtid i 2-1-seieren over Caen, mens europaligafinalist Marseille er to poeng bak selv om det ble 2-1-seier over Nice. Dimitri Payet scoret vinnermålet i det 72. minutt.

Traoré scoret to ganger med sju minutters mellomrom før pause. Den tidligere Chelsea-spissen scoret for femte kamp på rad og er oppe i 13 seriemål denne sesongen.

Maxwell Cornet kom inn for Nabil Fekir, som ifølge ryktene er på vei til Liverpool, og fastsatte resultatet to minutter før slutt.

– Ingenting er avgjort. Det kommer til å være jevnt helt til siste omgang, og laget som holder nervene best under kontroll vil lykkes. Heldigvis kontrollerer vi vår egen skjebne, sa Lyon-trener Bruno Genesio.

Monaco var uten seier i tre kamper før søndagens viktige borteseier. Debutanten Sylla hadde vært på banen bare 12 minutter da han scoret det viktige vinnermålet.

Ole Selnæs pådro seg gult kort og ble byttet ut ved pause da Saint-Étienne tapte 1-3 for Bordeaux. Det var lagets første tap på 14 kamper. Rémy Cabella misset et straffespark på stillingen 1-2 rett før slutt.

Metz slapp inn to overtidsmål i 1-2-tapet mot Angers, og laget er dermed dømt til nedrykk.

(©NTB)