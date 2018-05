Stoke falt ned til nivå to

NTB Sport

Xherdan Shaqiri sendte hjemmefansen i ekstase like før pause, men den solfylte ettermiddagen endte til slutt med full fortvilelse på Stokes tribuner.

Det sørget James McArthur og Patrick van Aanholt for med hver sin scoring i det 68. og 86. minutt. Ett poeng ville i teorien holdt liv i Stoke-håpet, men seier var i praksis påkrevd.

Stoke har 30 poeng med kun én kamp igjen å spille. Det skiller tre poeng opp til Swansea over streken, men nedrykket ble klart allerede lørdag. Det er fordi Swansea møter Southampton til nedrykkskamp til uken. Ett av lagene er dermed nødt til å bikke over 33 poeng.

På tverke

Det var få som trodde Stoke skulle finne på å rote seg bort i nedrykksgjørma. Laget har helt siden opprykket i 2008 alltid holdt seg med grei margin. Mellom 2014 og 2016 hadde Stoke tre strake 9.-plasser, men denne sesongen har det meste gått galt.

– Dette er selvsagt tøft å håndtere. Gjennom hele sesongen har vi ikke vært gode nok. Til sjuende og sist faller det ned på spillerne. Vi har ikke prestert. Fansen var fantastisk i dag, og til tross for et tøft resultat fortsetter de å heie på oss, sa Stoke-kaptein Ryan Shawcross til BBC.

Med en frisparkperle ga Shaqiri vertene håp om en etterlengtet seier. Før lørdagens oppgjør hadde Stoke gått hele tolv seriekamper uten å vinne. Den rekken ble utvidet til 13 etter møtet med Crystal Palace, som samtidig fjernet all tvil rundt sin egen situasjon. London-laget blir å se i Premier League også neste sesong.

Hodgson-suksess

Palace fikk 1-1 etter en kontring. Gjestene straffet Stoke for å sende mange spillere i angrep, og til slutt fikk McArthur ballen og plasserte den pent i nettet ved lengste stolpe.

Roy Hodgsons lag hadde en rekke sjanser mot slutten av kampen, og det var derfor ingenting å si på at Palace også gikk opp i 2-1 etter 86 minutter. Van Aanholt scoret alene med keeper.

Alexander Sørloth satt på Palace-benken gjennom hele oppgjøret.

Hodgson tok over et Crystal Palace i krise tidlig i sesongen. 70-åringen kom til en klubb som hadde tapt sine fire første seriekamper og ikke scoret et eneste mål. Den samme trenden fortsatte også under Hodgson i tre oppgjør til, men så kom forvandlingen.

På de 30 neste kampene har Palace vunnet ti, spilt uavgjort elleve ganger og gått på kun ni tap.

(©NTB)