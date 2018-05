Sen Everton-scoring ga West Brom nytt håp

NTB Sport

West Bromwich var bare minutter fra å bli sendt ned til nivå to da Southampton ledet 1-0 mot Everton i kveldskampen lørdag, men Everton berget 1-1 på overtid etter scoring av Tom Davies. Dermed lever håpet videre for West Brom, som vant mot Spurs tidligere på dagen. Laget fra West Midlands er to poeng bak Southampton på sikker plass, men har en kamp mer spilt. Southampton er kun foran Swansea på målforskjell.

West Brom er nå avhengig av følgende scenario for å berge seg: Nedrykksrivalene Swansea og Southampton er nødt til å spille uavgjort tirsdag. I tillegg må Swansea tape hjemme mot Stoke i siste serierunde, mens Southampton må tape hjemme mot Manchester City. Samtidig må West Bromwich slå Crystal Palace. West Brom må trolig også forbedre egen målforskjell i forhold til rivalene.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi er i en vanskelig posisjon, men vi må bare fortsette å kjempe, sa matchvinner Jake Livermore etter kampslutt mot Tottenham, ifølge BBC.

Uavgjort ville sendt West Brom ned til mesterskapsserien, men på overtid sendte Livermore hjemmefansen til himmels.

Sterk rekke

Vikartrener Darren Moore har ført West Brom til 1-0 mot Spurs, 1-0-seier mot Newcastle, 2–2 mot Liverpool, 1-0-seier mot Manchester United og 1-1 mot Swansea i sine fem kamper som vikartrener for «The Baggies».

Tottenham er tabellfirer i serien. Laget har fem poeng ned til Chelsea på femteplass, men Spurs har spilt en kamp mer enn London-naboen. Chelsea tar imot treer Liverpool på Stamford Bridge søndag. Liverpool er ett poeng foran Tottenham når begge har to kamper igjen.

Både Tottenham og West Bromwich hadde scoringsmuligheter før pause lørdag. Victor Wanyama prøvde seg fra distanse etter 24 minutter, men Ben Foster i vertenes mål reddet fint.

Goalgetteren Harry Kane fikk en stor mulighet til å score etter en halvtime, men igjen var det burvokter Foster som trakk det lengste strået, denne gang med ansiktet.

Jay Rodriguez og Ahmed Hegazy fikk hver sin mulighet for hjemmelaget. Rodriguez ble hindret av Toby Alderweireld, mens Hegazy headet utenfor fra god posisjon.

Jubel

Samuel Róndon fikk en stor mulighet for West Bromwich like etter pause, men West Brom-spissen maktet ikke å stokke beina skikkelig fra kloss hold.

Et desperat hjemmelag ga ikke opp jakten på tre poeng. Hegazy var nær scoring, men skjøt utenfor etter en times spill. Kvarteret før slutt holdt Harry Kane på å score selvmål, men spissens klarering i egen boks gikk like over tverrliggeren.

Darren Moore manet spillerne sine til innsats, og hjemmefansen fikk blod på tann da dommer Mike Jones varslet fem minutter overtid.

To minutter på overtid sørget Livermore for ellevill stemning på The Hawthorns. Den tidligere Tottenham-spilleren kjempet inn vinnermålet fra kort hold. Bortelaget kjempet for utligning i de siste minuttene, men uten å lykkes. Dermed kunne West Brom juble for nytt håp, et håp som fortsatt lever.

