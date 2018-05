Reiten-show da LSK knuste Trondheims-Ørn

NTB Sport

Reiten åpnet scoringsshowet fra straffemerket etter 18 minutters spill i LSK-hallen. Sophie Haug økte til 2-0 før lagene gikk til pause.

Etter pause var det tid for Reiten-show. I kampens 53., 54, og 72. minutt økte hun LSKs ledelse til 5-0, og sørget med ekte hattrick for at serielederne tok en solid seier.

Med seieren har LSK full pott etter seks spilte kamper, det vil si 18 poeng.

Nærmest LSK på tabellen ligger Klepp med 12 poeng og en kamp mindre spilt.

Straffebom

Vålerenga gjorde det vanskelig for seg selv med både straffebom og tidlig rødt kort i bortemøtet med Klepp.

Hanne Kogstad ga hjemmelaget ledelsen etter 20 minutters spill, men Vålerenga hadde sjansen til å utligne fra straffemerket åtte minutter senere. Den muligheten benyttet hovedstadslaget seg ikke av.

Da Marte Berget fikk sitt annet gule kort etter 37 minutter ble det tungt å være Vålerenga-spiller på Klepp stadion.

Klepps Kirsty Yallop viste derimot hvordan et straffespark skal tas da hun økte til 2-0 fra ellevemeteren, før Hege Hansen gjorde 3-0 minuttet senere.

Hardtsatsende Vålerenga ligger på sjetteplass med sju poeng etter seks kamper.

Avaldsnes-seier

Lørdag vant også Avaldsnes 3-0 mot Lyn. Luana ga hjemmelaget ledelsen etter at Meryll Abrahamsen var nest sist på ballen i det 25. spilleminutt. Sist på ballen var Abrahamsen fire minutter senere da hun doblet Avaldsnes-ledelsen.

Brasilianske Francielle fastsatte resultatet til 3-0 et kvarter før slutt.

Oppgjøret mellom Arna-Bjørnar og Kolbotn hadde senere kampstart lørdag.

