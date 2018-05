Mål-Maars utelukker ikke klubbytte i sommer: – Inspirert av La Liga

NTB Sport

[if !supportLists]Norskamerikaneren kjemper mot Alkmaar-spissen Alireza Jahanbakhsh (18 mål) om toppscorertittelen i Nederland før den siste serierunden.

Sesongen for Norges landslagsspiss har overgått det mange forventet, og hovedpersonen selv utelukker ikke en overgang til en større klubb når sommerens overgangsvindu åpner.

Han inspireres av flere ligaer, men har et spesielt godt øye til spansk fotball.

– Jeg liker La Liga. Men du vet aldri, det kommer helt an på hva en klubb eventuelt tilbyr. Landslaget sier vi må spille i klubben. Jeg må finne ut hvem som virkelig vil ha meg, sier Bjørn Maars Johnsen til NTB og påpeker samtidig at han først og fremst konsentrerer seg om å sikre Den Haag en playoffplass til europaligaen.

Kan sikre playoff til europaligaen

Han har nettopp dunket inn to mål mot seriemester PSV Eindhoven når NTB prater med ham. Maars Johnsens lag ligger på 9.-plass før den siste serierunden. Lagene mellom 5.- og 8.-plass skal ut i et omspill om å få Nederlands tredje og siste kvalifiseringsplass til europaligaen.

Deen Haag er à poeng med tabellåtter Zwolle, mens det skiller to poeng opp til Heerenveen på sjuendeplass.

– Vi får bare vente til sommeren og se hva som skjer. Kanskje blir jeg i ligaen, eller så drar jeg, forteller Maars Johnsen.

Spissen, med en fortid i blant annet Kjelsås, FK Tønsberg, Vålerenga, Litex (Bulgaria) og Hearts, har bedt sin agent om ikke å informere ham om interesserte storklubber. Han er likevel overbevist om at landslagsspill har gjort at hans aksjer for en overgang bare har økt.

– Jeg er ambisiøs og vil spille for de beste klubbene, sier han og påpeker at han nå er i en fin alder for å ta det neste steget.

God timing

– Jeg utelukker ikke en overgang. Det er god timing nå. Hvis jeg kan gjøre det jeg gjør her, kan jeg også gjøre det et annet sted. For meg er timingen rett, men det også være riktig timing for klubben, sier 26-åringen og legger til at mulighet for spilletid trumfer klubbstørrelse.

I forrige seriekamp noterte han seg for to mål mot PSV, og søndag får han mulighet til å ta over toppscorertronen når Den Haag har bortekamp mot Roda, som kjemper om å unngå nedrykk.

Alkmaar, med toppscorer Jahanbakhsh, møter Zwolle hjemme. PSVs Hirving Lozano, som har like mange mål som Maars Johnsen, tar imot Groningen i Eindhoven.

