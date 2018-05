Juventus med stø kurs mot gull

NTB Sport

Simone Verdi sendte bortelaget i føringen i Torino, men Juventus snudde kampen. Sami Khedira, Paulo Dybala og et selvmål av Sebastian De Maio sikret tre poeng for hjemmelaget.

Resultatet betyr at Juventus har sju poeng ned til tabelltoer Napoli med to serierunder igjen å spille. Sistnevnte har en kamp mindre spilt enn serielederen, men Massimiliano Allegris mannskap synes å ha grepet om gullet. Det vil i så fall være Juves sjuende strake tittel i hjemlig serie. 2010/2011-sesongen var den forrige i Serie A uten et Juventus-gull. Den gang vant Milan.

Byrival Torino kan faktisk gjøre Juventus til mester allerede søndag, ved å slå Napoli.

Europa-håp

Milans håp om mesterligaspill neste sesong er over, men den gamle storklubben kan fortsatt få en plass i europaligaen. Tidligere lørdag ble Hellas Verona slått 4-1. Hakan Çalhanoglu, Patrick Cutrone, Ignazio Abate og Fabio Borini scoret målene for hjemmelaget på San Siro. Lee Seung-woo ordnet gjestenes trøstemål.

Resultatet gjør at Milan er på sjetteplass i italiensk Serie A. Sjetteplassen gir kvalifisering til europaligaen neste sesong. Det er ti poeng opp til Lazio på fjerdeplass. Milan-spillernes mesterligadrøm er over, men en plass i europaligaen vil være en trøst for Gennaro Gattusos mannskap.

Milan er to poeng foran Atalanta på sjuendeplass. Sistnevnte spiller borte mot Lazio søndag.

Milans seier var dårlig nytt for Hellas Verona. Laget rykker nå ned fra øverste nivå. Hellas Verona har sju poeng opp til trygg plass, men bare to kamper igjen å spille.

(©NTB)