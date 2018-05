Halvtimes mareritt endte bra for Svendsen & co.

NTB Sport

Svendsen ble byttet inn rett etter at Pa Dibba hadde fullført sitt hattrick og gitt Hammarby 4-0-ledelse over Sundsvall foran 25.092 tilskuere. Så reduserte gjestene tre ganger i løpet av litt over ti minutter, og til sist var det så vidt hjemmelagets ledelse holdt.

– Dette var kjempeviktig. Vi vant selv om vi ikke spilte fantastisk, sa Dibba etter å ha herjet med sin tidligere klubb.

Keeper Johan Wiland fortjener også stor del av æren for at det ble hjemmeseier.

Det var ikke Svendsens skyld at det raknet for Hammarby. Han hadde også et par gode forsøk på å score et femte mål som ville punktert kampen.

Mats Solheim spilte hele kampen for Hammarby og var med både på den gode første timen og den tøffe siste halvtimen.

Hammarby er to poeng foran AIK, som kan ta tilbake førsteplassen med borteseier mot Elfsborg søndag. Da vil AIK imidlertid ha spilt en kamp mer enn tetrivalen.

