Drama om tyske mesterligaplasser

Hoffenheim tapte 0-2 borte mot Stuttgart, men besitter likevel fjerdeplassen i Bundesliga, riktignok bare på bedre målforskjell enn Leverkusen. Tre plussmål skiller lagene, som begge er bokført med 52 poeng.

Neste helg tar Hoffenheim imot ligatreer Borussia Dortmund. Det er en kamp Nordtveit og co. trolig må vinne om de skal bli en av Tysklands representanter i den gjeveste europacupen neste sesong. Leverkusen møter på sin side Hannover på eget gress.

Dortmund kunne ha sikret seg mesterligaspill lørdag, men tapte overraskende 1-2 i hjemmemøtet med Mainz. Mye skal likevel gå galt om storklubben ender utenfor topp fire. De gul- og svartkledde har 55 poeng og en bedre målforskjell enn konkurrentene rett bak seg på tabellen.

Bayern snudde

RB Leipzig kjemper også om å få oppfylt mesterligadrømmen. Klubben ligger på sjetteplass med 50 poeng etter 4-1-seieren over nedrykkstruede Wolfsburg. Om en uke tar fjorårets serietoer turen til hovedstaden for å møte Hertha Berlin.

Seriemester Bayern München havnet under borte mot nedrykksklare Köln, men den tyske seriemesteren slo knallhardt tilbake etter pause. Utligningen kom ved James Rodríguez etter en time, og like etter gjorde Robert Lewandowski 2-1. Corentin Tolisso gjorde Bayerns tredje nettkjenning tolv minutter før slutt.

Schalke utnyttet Dortmunds tap ved å besegle annenplassen på tabellen. Blåtrøyene fra Gelsenkirchen slo Augsburg 2-1 på fremmed gress. Det betyr at de står med 60 poeng før siste serierunde.

HSV-håpet lever

Rune A. Jarstein sto som vanlig hele kampen i mål for Hertha Berlin i 1-3-tapet for Hannover. Også Per Ciljan Skjelbred spilte samtlige minutter for gjestene fra hovedstaden. Iver Fossum så hele oppgjøret fra Hannover-benken.

I bunnen er det full spenning. Hamburg tapte bortekampen mot Eintracht Frankfurt 0-3, men håpet om nok en sesong i 1. Bundesliga lever fortsatt. Klubben, som aldri har rykket ned fra øverste nivå, ligger på nest sisteplass med 28 poeng mot Wolfsburgs 30. Sistnevnte besitter kvalifiseringsplassen.

Neste helg tar HSV imot Borussia Mönchengladbach, mens Wolfsburg møter Köln på hjemmebane. I tillegg til å vinne selv er Hamburg avhengig av at Wolfsburg taper.

