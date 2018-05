Brækhus storfavoritt også hos bookmakerne

NTB Sport

Man skal sette forholdsvis store summer for at det skal gi noen særlig avkastning på norsk seier i Los Angeles.

Oddsen på Cecilia Brækhus som kampvinner står hos de fleste bookmakerne til svært beskjedne 1,02 i odds. Setter du pengene på Reis kan du imidlertid få opp til 12,50 ganger pengene igjen om 32-åringen skulle sjokkere bokseverdenen.

Det er ventet at 36 år gamle Brækhus forsvarer sine tittelbelter i kampen mot Reis. Fredag var de to inne til innveiing, og Brækhus kom seg greit innenfor weltervektgrensen (66,7 kilo) da hun veide inn til 66,1 kilo.

Kali Reis, som i utgangspunktet bokser i mellomvekt, veide inn til 65,7.

Ubeseiret

Oddsen sier litt om favorittstempelet til «The First Lady». 36-åringen er fortsatt ubeseiret på sine 32 proffkamper, mens Reis på sin side har seks nederlag og 13 seirer.

Amerikaneren gikk kamp sist i november. Da slo hun Tiffany Woodard på poeng. Før det slo hun i tur og orden Sydney LeBlanc (poengseier) og Ashleigh Curry (poengseier).

I 2016 tapte hun på poeng i møtet med Christina Hammer.

Kan bli USA-stjerne

Bernie Bahrmasel i K2 Promotion har tidligere pratet varmt om Brækhus. Torsdag fortalte han til NTB at han ser for seg at bergenseren kan bli en stjerne også i USA.

– Jeg tenkte at jeg kunne gjøre henne til en stjerne om hun kom til USA. Hun har en markedsverdi, og om du er en merkevare eller en sponsor som ønsker å selge noe til folk, er hun perfekt. Hun er nydelig, sjarmerende og den beste kvinnelige bokseren i verden. Og hun er seg selv, noe som selger her.

