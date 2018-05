Alex Ferguson operert etter hjerneblødning

NTB Sport

– Operasjonen forløp veldig bra, men han trenger en periode med intensiv pleie for å komme seg. Hans familie ønsker respekt for sitt privatliv i denne saken, heter det i uttalelsen.

Sky Sports meldte lørdag at Ferguson var ført til sykehus i all hast, og at tilstanden var alvorlig. Avisen The Telegraph skriver at Ferguson ble hentet i ambulanse i sitt hjem i Cheshire klokken 09.00 (10.00 norsk tid) lørdag morgen. Han ble deretter fraktet til sykehuset i Macclesfield.

Den 76-årige skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013 og førte klubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cupseirer, fire ligacupseirer og to seirer i mesterligaen.

Ber om ro

Ferguson var på plass da United slo Arsenal 2-1 på Old Trafford i serien forrige helg. En smilende Ferguson overrakte da en pris til Arsenal-manager Arsène Wenger.

Sønnen Darren Ferguson skulle ha ledet Doncaster i seriekampen mot Wigan på nivå tre i engelsk fotball lørdag ettermiddag, men før kampstart sendte Doncaster ut følgende uttalelse:

– Doncaster-manager Darren Ferguson vil ikke være til stede under lørdagens kamp, dette av private årsaker. Darren ber om ro i den forbindelse. Han vil komme med en oppdatering i løpet av den neste uken.

Støtte

Støtteerklæringene til Ferguson er mange.

– Veldig trist å høre at Sir Alex Ferguson er alvorlig syk. Jeg ønsker ham alt godt, skriver fotballprofilen Gary Lineker på Twitter.

– Jeg hørte så vidt om dette nettopp, men ønsket at det ikke skulle være sant. Jeg ønsker ham alt godt, sier Southampton-manager og tidligere Manchester United-spiller Mark Hughes, ifølge Telegraph.

– Helt knust over å høre nyheten om Sir Alex Ferguson. Mine tanker og bønner er med ham og hans familie. Vær sterk, sjef, skriver United-veteranen Michael Carrick.

Flere andre United-profiler, deriblant David de Gea og Jesse Lingard, viser også sin støtte i sosiale medier.

