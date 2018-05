TV 2: – Italiener blir trener for skiskytterjentene

NTB Sport

Forhandlingene skal være i sluttfasen.

Oberegger har vært trener for en av verdens beste utøvere de siste sesongene, og Dorothea Wierer er ikke fornøyd med å miste treneren sin.

– Det blir en flott opplevelse for ham. Men jeg er veldig skuffet, for han har hjulpet oss med alt de siste årene. Det blir tøft uten ham, men vi må akseptere hans avgjørelse, selv om jeg fortsatt har et lite håp om at han blir her, sier Wierer til TV 2.

Wierer har hatt Oberegger som trener de fem siste sesongene. Patrick Favre har vært skytetrener. Han bytter nå til det franske landslaget.

Stian Eckhoff ga seg som trener for skiskytterjentene etter forrige sesong. Eckhoff går inn i en stilling som administrasjonssjef i Sør-Trøndelag skikrets.

(©NTB)