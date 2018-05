Spillemidler styrker integrering

NTB Sport

– Det er en historisk sum. Jeg tror aldri det er blitt bevilget så mange penger til idrett, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til NTB.

Da hadde hun nettopp røpet at regjeringen har fordelt 2824,8 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål. Summen er 227,5 millioner kroner høyere enn i 2017.

I fordelingen av spillemidlene styrkes tilskuddene som retter seg mot den lokale aktiviteten i idrettslagene, der målet er å styrke inkluderingen og senke terskelen for deltakelse i idretten. Politikerne gir 18 millioner kroner til inkludering i idrettslag, en økning på 2,5 millioner fra året før.

– Vi vet at idrett og frivillighet er et av de viktigste verktøyene for god integrering. Her møtes ungdom uavhengig av sin bakgrunn, og det er en fin måte å dra med foreldrene. Og når vi stiller opp med betydelige midler så forventer vi også at det blir mer aktivitet, svarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på spørsmål om hva regjeringen forventer å få tilbake.

Let seg imponere

Integreringsministeren og kulturministeren besøkte sammen med idrettspresident Tom Tvedt torsdag Sportsklubben Sterling på Tøyen i Oslo, og fikk både se og høre hvordan klubben fremmer integrering og inkludering i sitt arbeid.

– Det er viktig at det arbeidet som gjøres her med inkludering og integrering blir lagt merke til, sier klubbens nestleder Mohamed Elmorabet, som fortalte om hvordan de forsøker å integrere og inkludere blant annet ved utflukter, leksehjelp, åpent hus, reiser og idrett.

Alle de tre prominente gjestene lot seg imponere av arbeidet som blir lagt ned i klubben.

– De bidrar til at unge kan komme sammen og spille fotball, ungdommen får lederopplæring, noe de får glede av resten av livet. Her møtes også barn til leksehjelp hvor de voksne er til stede, så det er klart at dette er god inkludering og integreringspolitikk. Jeg håper at også de får en del av de midlene som kommer, sier Sanner til NTB.

Fornøyd idrettspresident

Grande sier tilskuddet til inkludering i idrettslag skal være et viktig tiltak for å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som hindrer deltakelse i organisert idrettsaktivitet.

– Målet er at idrettslagene kan gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra familier med lav betalingsevne og familier med minoritetsbakgrunn.

I en pressemelding opplyser kulturdepartementet at tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Idrettspresident Tom Tvedt er godt fornøyd med at det satses på kombinasjonen idrett og integrering.

Hovedsvar

– Jeg er helt klar på at idretten er et av hovedsvarene sammen med skole på en god integrering i landet, sier Tvedt, som lot seg imponere av dugnadsarbeidet i Sportsklubben Sterling.

– Jeg blir veldig motivert. Her jobber man på lik linje med andre klubber, enten det er i Nord-Norge eller på Vestlandet. Det er idrett, det er samhold og fellesskap, og det er lagånd. Sånn sett blir jeg veldig glad, men de mangler fortsatt anlegg, sier Tvedt.

