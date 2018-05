Skjerpet straff for svenske ishockeyspillere

NTB Sport

Andersson, som var svensk lagkaptein, kastet sølvmedaljen sin opp på tribunen etter 1-3-tapet mot Canada i januar. Han ble straffet hardest og må nå stå over fire kamper i neste års VM for senior.

Lias Andersson er klubbkamerat med Mats Zuccarello i New York Rangers.

Andre svenske spillere ble straffet for å ta av seg medaljene på en måte som strider mot IIHFs regler. Flere av dem ble utestengt i to kamper, og trener Tomas Montén ble nektet å lede laget i de tre første kampene i neste junior-VM, mens hans assistenter Nizze Landén og Henrik Stridh ble utestengt i to kamper.

I første omgang ble IIHF-sanksjonene gjort gjeldende for framtidige junior-VM, men Andersson og flere av de andre er for gamle til å kunne spille flere aldersbestemte mesterskap. Derfor har IIHF nå endret ordlyden slik at straffen må sones i senior-VM.

Andersson er i Sveriges tropp til årets VM i Danmark og slipper å sone der. I stedet må han og de andre som er for gamle for junior-VM sone sin straff i neste års senior-VM.

Det gjelder Axel Jonsson Fjällby og Jesper Boqvist, som begge må stå over to kamper.

– Svært uheldig for alle involverte at IIHF først publiserer en straff og senere endrer den, sier Sveriges ishockeypresident Anders Larsson.

Forbundet vil i helgen ta stilling til å straffene skal ankes.

(©NTB)