Norge presset EM-favoritt i G17-sluttspillet

NTB Sport

João Ferreira hadde et par gode sjanser for Portugal i 1. omgang. Norge slapp ikke portugiserne mye til, selv om man må erkjenne at G17-vinnerne fra EM for to år siden var det beste laget.

– Det tok rundt 15 minutter før vi ble vant til tempoet, men jeg synes at vi ble bedre og bedre ut over i en ganske jevn første omgang, sa Gunnar Halle til UEFAs twitterkonto.

I 2. omgang kom Norge langt mer med, og faktisk var Norge svært nær å ta ledelsen både én og to ganger. Joshua Kitolano hadde Norges første mulighet 14 minutter ut i omgangen, men det ble for tannløst.

Enda nærmere var innbytter Oscar Aga da han kunne ha scoret på hodet etter en klassisk, norsk langpasning. Agas klubbkamerat fra Stabæk, Martin Helmer Rusten, hadde sin store mulighet på en heading.

– Vi hadde de to beste sjansene etter pause, og jeg synes at vi forsvarte oss godt gjennom hele kampen, sa Halle.

Portugal er en av favorittene til å stikke av med seieren i mesterskapet. Hele 11 av spillerne til Portugal kommer fra klubben Benfica. Ingen enkeltklubb har flere spillere med i mesterskapet.

Norge møtte Portugal i fjor også. Da ble det 2-3-tap i en nokså jevn affære.

Norge møter Sverige 7. mai og Slovenia 10. mai.

