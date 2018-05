Maanums trener sluttet etter «kultursjokk"

NTB Sport

Linköping har innledet sesongen i Damallsvenskan med fire poeng på tre kamper. Det gir sjuendeplass så langt.

– Det finnes aldri et optimalt tidspunkt å bytte trener på underveis i en sesong, sier klubbformann Christer Mård i en pressemelding.

– Men heller i dag enn om ytterligere noen uker, tilføyer han.

Walfridson sier selv at han ikke var forberedt på det som ventet ham da han takket ja til jobben.

– Å trene et kvinnelag har vært et stort kultursjokk for meg, og ansvaret som både trener og sportssjef ble tungt. Derfor velger jeg å forlate LFC.

Henrik Jensen erstatter Walfridson. Han kommer fra trenerjobb i IFK Norrköping.

