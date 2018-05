Lunde snuser på nok en tittel

NTB Sport

38-åringen kan vinne den nest gjeveste europacupen i håndball for annet år på rad. I fjor gikk hun hele veien med russiske Rostov Don. Lørdag tar Vipers Kristiansand imot Craiova fra Romania i den første av to finaleoppgjør.

Begge de to klubbene er i en europeisk finale for aller første gang.

– Jeg forventer to tøffe kamper. Det blir spesielt tøft å spille returoppgjøret i Romania. Vi må være konsentrerte i begge kamper. Et godt hjemmeresultat vil ikke være nok, sier Lunde til eurohandball.com.

Landslagsmålvakten har vunnet mesterligaen fire ganger. De to første var med Viborg (Danmark), mens hun vant de to siste med ungarske Györ. Med Norge har hun vunnet en rekke mesterskap, deriblant to OL-gull.

Nå kan hun få nok et tilskudd på en allerede imponerende CV.

– Selvsagt er det en spesiell følelse å kunne vinne EHF-cupen to år på rad. Jeg er fornøyd med det vi har fått til hittil. Vi har gjort det bra siden vi entret turneringen fra mesterligaen, så vi fortjener å være der vi er, sier Lunde.

Stortrives

I fjor høst fikk ikke Vipers det til å stemme i mesterligadebuten Sørlendingene vant kun én av seks gruppekamper. Hovedrunden gikk dermed uten Kristiansand-klubben, som i stedet hoppet over i EHF-cupen.

– Vi gjorde det ikke så bra som vi hadde håpet på, men vi er et lag med mange spillere som ikke hadde spilt mesterliga før, forklarer Lunde.

Før finalekampene mot Craiova kan hun allerede se tilbake på en vellykket sesong. Vipers vippet nylig Larvik ned fra den norske håndballtronen og ble seriemester for første gang. I romjulen ble laget også cupmester. Det var Vipers' aller første tittel.

Lunde stortrives etter at hun kom hjem til Norge og barndomsbyen Kristiansand.

– Det har vært veldig godt å komme hjem igjen. Det har spesielt vært fint å spille med søsteren min (Kristine Lunde Borgersen).

Thorir: – Helt åpent

Hun har god tro på at Vipers kan stå igjen med trofeet når EHF-cupen skal avgjøres i Romania fredag neste uke.

– Når vi spiller bra, spiller vi veldig bra, avslutter Lunde.

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson gir Vipers gode sjanser til å ta hjem finaleseieren.

– Det er helt åpent. Vipers har like stor mulighet til å vinne finalen som det rumenske laget. Det er utrolig sterkt det de har klart denne sesongen, sier Hergeirsson til NTB.

