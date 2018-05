LeBron James glitret i sluttspillseier

NTB Sport

Cavaliers, som har vært i NBA-finalen de tre siste årene, har tatt et stort steg mot semifinale med borteseier i de to første kvartfinalekampene.

Tirsdag ble det knepen 113-112-seier etter forlengning, men torsdag var gjestene ustoppelige. James tangerte sin personlige sluttspillrekord med 14 assist og noterte sin 23. sluttspillkamp med minst 40 poeng.

Kevin Love våknet dessuten til liv med 31 poeng og 11 returer etter å ha skuffet offensivt tidligere i sluttspillet.

– Dette var en lagseier, og det var viktig for oss, sa James, som gang på gang vendte bort motspillere og scoret med hoppskudd.

– Det er mitt fjerde år her, og jeg vet ikke om jeg har sett ham så god, sa Love.

Raptors er toppseedet i Eastern Conference, men må heve seg om laget ikke skal oppleve det samme som i fjor, da laget ble slått ut av Cavaliers i fire strake kamper.

– Vi blomstrer i motgang. Vi har vært i vanskelige situasjoner før, og det kan få det beste ut av oss, sa DeMar DeRozan optimistisk.

Boston Celtics har tatt bedre vare på favorittstempelet i den andre kvartfinalen i øst. Torsdag vendte laget til 108-103-seier over Philadelphia 76ers etter å ha ligget under med 22 poeng, og dermed leder Celtics 2-0 i best av sju kamper.

Seks Celtics-spillere noterte tosifret poengtall, anført av Jayson Tatum med 21. Laget er fortsatt ubeseiret hjemme i sluttspillet, tross en lang og vond skadeliste.

– Dette er et lag som aldri gir seg, sa Tatum.

(©NTB)