Gerrard blir Rangers-manager

Sky News var først ute med nyheten. Ifølge TV-kanalen er Gerrard enig med klubben om betingelsene i en treårskontrakt.

Rangers har ennå ikke bekreftet ansettelsen, men Gerrard ventes å presenteres på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Han får med seg Gary McAllister som assistent.

Graeme Murty var midlertidig manager i Rangers etter at Pedro Caixinha fikk sparken i fjor høst, men han fikk selv sparken etter 0-5-tapet i helgens Old Firm-oppgjør mot Celtic. Uansett var det ikke ventet at Murty ville fått fornyet tillit etter sesongen.

I slutten av april ble det meldt at Gerrard var blant de fremste kandidater til å etterfølge Murty, og han bekreftet selv at han var interessert i jobben.

Vanskelig

Rangers er blitt skotsk seriemester hele 54 ganger, men de siste årene har laget vært helt i skyggen av byrival Celtic, som har vunnet serien sju ganger på rad. I løpet av den tiden har Rangers gått konkurs (i 2012) og kjempet seg tilbake til eliteserien etter å ha startet på nytt på nivå fire.

Som Rangers-manager skal Gerrard måle seg mot Celtic-manager Brendan Rodgers, som han spilte under i Liverpool. Siden han kom til Celtic har Rodgers ni seirer og to uavgjorte på 11 kamper mot Rangers.

Økonomisk er det et stort gap mellom klubbene. I fjor hadde Celtic tre ganger så høy omsetning som Rangers.

Stor karriere

Gerrard spilte 710 kamper og vant ni trofeer med Liverpool i løpet av 17 år i klubben. Han spilte 114 landskamper for England og var kaptein både for klubb- og landslag. De siste årene av sin aktive karriere spilte han for Los Angeles Galaxy.

Han la opp for to år siden og har siden vært trener i Liverpools ungdomsavdeling. Han går nå løs på sin første managerjobb.

