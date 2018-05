Gerrard ansatt som Rangers-manager

NTB Sport

Rangers melder på sitt nettsted at Gerrard slutter seg til klubben i sommer og at han har fått en fireårskontrakt.

– Jeg er beæret over å bli Rangers' neste manager. Jeg har enorm respekt for denne fotballklubben, dens historie og tradisjoner, sier Gerrard.

– Jeg kan ikke vente med å starte denne nye reisen i Rangers, hvor vi prøver å bygge på de mange bedriftene denne klubben har oppnådd.

Gerrard ble presentert på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi er henrykt over å kunne bekrefte at Steven Gerrard blir vår neste manager. Han var ekstremt overbevisende gjennom våre samtaler, og vi er overbevist om at har den nødvendige kunnskap og rett temperament til å føre klubben til suksessen vi ønsker, sa styreformann Dave King.

Ifølge flere medier får Gerrard med seg Gary McAllister som assistent, men det er ennå ikke bekreftet av klubben.

Graeme Murty var midlertidig manager i Rangers etter at Pedro Caixinha fikk sparken i fjor høst, men han fikk selv sparken etter 0-5-tapet i helgens Old Firm-oppgjør mot Celtic. Uansett var det ikke ventet at Murty ville fått fornyet tillit etter sesongen.

I slutten av april ble det meldt at Gerrard var blant de fremste kandidater til å etterfølge Murty, og han bekreftet selv at han var interessert i jobben.

Vanskelig

Rangers er blitt skotsk seriemester hele 54 ganger, men de siste årene har laget vært helt i skyggen av byrival Celtic, som har vunnet serien sju ganger på rad. I løpet av den tiden har Rangers gått konkurs (i 2012) og kjempet seg tilbake til eliteserien etter å ha startet på nytt på nivå fire.

Som Rangers-manager skal Gerrard måle seg mot Celtic-manager Brendan Rodgers, som han spilte under i Liverpool. Siden han kom til Celtic har Rodgers ni seirer og to uavgjorte på 11 kamper mot Rangers.

Økonomisk er det et stort gap mellom klubbene. I fjor hadde Celtic tre ganger så høy omsetning som Rangers.

Stor karriere

Gerrard spilte 710 kamper og vant ni trofeer med Liverpool i løpet av 17 år i klubben. Han spilte 114 landskamper for England og var kaptein både for klubb- og landslag. De siste årene av sin aktive karriere spilte han for Los Angeles Galaxy.

Han la opp for to år siden og har siden vært trener i Liverpools ungdomsavdeling. Han går nå løs på sin første managerjobb.

