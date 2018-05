Falcons-stjerne blir tidenes best betalte i NFL

NTB Sport

Med det blir 32-åringen den best betalte spilleren i amerikansk fotball noensinne. Kontrakten gir Ryan 30 millioner dollar i året. Det tilsvarer over 241 millioner kroner.

– Matt får hva han fortjener. Vi kjenner alle markedsverdien for quarterbacker, sier Falcons-eier Arthur Blank til ESPN.

Ryan ble kåret til NFLs mest verdifulle spiller (MVP) i 2016. Den sesongen var han snublende nær å ta Atalanta Falcons til Superbowl-seier. Laget var foran med 28-9 i finalen mot New England Patriots, men sistnevnte leverte et historisk comeback og vant 34-28 etter forlengning.

Kirk Cousins og Jimmy Garoppolo er nummer to og tre på pengelista i NFL.

Det er ventet at Green Bay Packers' stjernequarterback Aaron Rodgers snart også forlenger sin kontrakt. Mange forventer at Rodgers vil overgå Ryan som ligaens best betalte spiller.

(©NTB)