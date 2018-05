Etterlengtet VM-start for Petter Thoresen

NTB Sport

– Endelig! Det har vært en lang og hard oppkjøring. 19. mars hadde vi første trening sammen, og vi har holdt på siden. Vi har spilt åtte treningskamper, og nå er det endelig tid for å gjøre det vi har trent på, sier landslagssjef Petter Thoresen til NTB.

Helt fra start i gruppespillet i Herning møter Norge to av lagene det bør være mulig å være på talefot med.

– Det er litt som i Paris i fjor, da vi møtte Frankrike og Sveits først. Vi vil helst sitte igjen med tre poeng, og helst flere enn det, etter de to kampene, sier Thoresen.

Etter åpningshelgen venter Finland og Canada i de neste kampene.

– Det er kamper der vi kan overraske og ta poeng, men vi vet at det blir vanskeligere. Latvia og Tyskland er lag vi er mentalt forberedt på at vi skal kunne kjempe mot og ta poeng fra.

Håp for de små

Samtidig mener han at Tysklands prestasjon i OL, der det ble sensasjonelt sølv, gir håp til lag som Norge.

– Det viser at alt er mulig. Det gir oss små håp. Tyskland er ikke en topp seks-nasjon, men de kom til OL-finale. Det viser at lag som er godt organisert og effektive kan gjøre det bra.

Landslagssjefen har fått en del forfall i oppkjøringen, men var forberedt på de fleste.

– De fleste visste vi egentlig om. Det som er leit var at Mats Rosseli Olsen ble skadd i nest siste kamp. Han har vært med hele veien og var en av de bedre forwardene i alle treningskampene. Han var viktig for oss, og det forfallet var synd både for ham og ikke minst for oss, sier Thoresen.

To førstekeepere

Han er tilfreds med keepersituasjonen og sier at Lars Haugen og Henrik Haukeland må dele på tittelen førstekeeper.

– Vi må bruke begge to, for det blir stor belastning med tett program, mange skudd og stor trafikk. Keeperne våre har levert veldig bra, men de er helt avhengige av hjelp fra de foran, sier han.

– Vi er et lavtscorende lag, og det forholder vi oss til. Vi må være gode defensive og hjelpe målvaktene. For å lykkes i VM er vi helt avhengige av ikke å slippe inn mange mål.

(©NTB)