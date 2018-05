Brækhus avslappet før hun skal skape boksehistorie i USA

NTB Sport

Brækhus setter sine VM-belter på spill når hun møter amerikanske Reis i Carson i Los Angeles natt til søndag norsk tid.

Kampen blir den siste før hovedkampen mellom Gennady Golovkin og Vanes Martirosya. Den norske boksedronningen har fått mye oppmerksomhet i USA ettersom kampen mot Reis blir den første kvinnelige kampen som vises på HBOs hovedkanal.

Det virker imidlertid ikke å prege 36-åringen.

– Jeg får masse spørsmål om jeg kjenner på presset, men det er lenge siden jeg har vært så rolig. Jeg tror det skyldes menneskene rundt meg, sier hun til NTB.

Brikkene som falt på plass

Hun forteller om en plan som startet for ni måneder siden da Bernie Bahrmasel i K2 Promotions foreslo at hun burde ta turen og bokse i Statene.

Brækhus skulle i utgangspunktet bokse i Las Vegas der Golovkin skulle møte Saul «Canelo» Alvarez, men mexicaneren måtte trekke seg fra kampen grunnet å ha testet positivt på det forbudte stoffet clenbuterol.

Golovkin var imidlertid innstilt på å bokse 5. mai, og til slutt ble det klart at han skal møte armenske Martirosya, mens Reis ble klar som Brækhus' motstander.

De siste ukene har Brækhus ligget i hardtrening under ledelse av nederlandske Lucia Rijker.

– Det er helt vanvittig hvordan alle bitene bare har falt på plass, og i overmorgen skal jeg opp og lage historie på amerikansk fjernsyn, sier hun.

Reis bokser i utgangspunktet i mellomvekt, men går to vektklasser ned for å møte Brækhus. Den amerikanske 31-åringen har 13 seirer og seks tap på CV-en som proffbokser, men Brækhus påpeker viktigheten av å se bak resultatene.

– Jeg vet at mange er opptatt av «recorden» hennes. Men for å kunne lese av den må man kunne boksing. Hvis man bare ser på et tap og sier at det er tap, er man i trøbbel. Du må se hvem de taper mot, sier hun og eksemplifiserer med at Reis blant annet gikk ti runder mot tyske Christina Hammer til tross for at det ble tap både i 2015 og 2016.

Tynnere og hardere hansker

Reis kommer fra poengseier mot Tiffany Woodard i november i 2017, og Brækhus er forberedt på at den amerikanske bokseren vil kjempe med nebb og klør.

– Jeg vet at hun er en fighter. I tillegg har hun den amerikanske stilen hvor hun ligger veldig dypt og leter etter den ene åpningen som kan avslutte en kamp.

Faren for at Reis finner nettopp den ene åpningen blir ytterligere forsterket av at hanskene de to skal bokse i er både tynnere og hardere enn det Brækhus har bokset med tidligere i sin proffkarriere.

– Jeg har aldri bokset med så tynne og harde hansker før. Det blir veldig nytt og spennende, sier hun og legger til at hun heller ikke kan ta for mye hensyn til hanskene hun skal bokse i.

– Man må være litt påpasselig med forsvaret sitt. Man kan ikke ta for mye risiko, men samtidig må jeg bokse min kamp og ta de mulighetene som kommer.

