Amerikaner tar over Stavanger Oilers

Oilers presenterte sin nye trener på en pressekonferanse fredag. Bjorkstrand spilte i NHL som aktiv, og som trener tok han blant annet Herning Blue til seks serietitler i Danmark. Han har også ledet Graz 99ers i den østerrikske toppligaen.

– Det er en ære for meg å overta denne klubben. Jeg elsker ishockey og har en stor lidenskap for idretten. Jeg ser virkelig fram til å starte i jobben, sa 55-åringen ifølge TV 2.

Stavanger Oilers var en gullgrossist i flere år, men sist sesong ble en stor skuffelse. Rogalendingene ble bare nummer seks i eliteserien, og i sluttspillet røk laget ut allerede i kvartfinalen.

For noen uker siden ble det kjent at Pål Gulbrandsen ikke fikk fortsette som Oilers' hovedtrener.

Oilers-direktør Pål Higson er godt fornøyd med valget av Bjorkstrand.

– Det var viktig for oss å finne en trener som har samme verdisyn som klubben. Treneren som kommer inn må være helt på linje når det gjelder det, og samtidig ha et solid erfaringsgrunnlag, sa Higson under pressekonferansen fredag.

