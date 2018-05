Tøff EM-premiere venter G17-gutta

NTB Sport

Fredag ettermiddag skal Norge bryne seg på Portugal i EM-åpningen. Kampen spilles i engelske Burton-on-Trent.

– Det er en motstander som kanskje er en av favorittene til å vinne hele turneringen. Det blir tøft, men vi spilte mot dem i fjor og tapte 2-3 i det som egentlig var en ganske jevn kamp. Vi vet at de har gode individuelle spillere som vi må være oppmerksomme på. Er vi på vårt beste og fungerer som et lag, tror jeg absolutt vi har en sjanse til å få til et resultat, sier Halle til NTB.

– Hvordan er det for gutta å være i mesterskap?

– Jeg tror de ser fram til det. Alt rundt er tilrettelagt. Vi får bare håpe de ikke har høye skuldre i morgen, men dette tror jeg går bra. I utgangspunktet er Portugal favoritter og vi litt underdoger, men det tror jeg passer oss ganske greit.

Kan ikke klage

Det norske G17-laget tok seg til mesterskapet i mars. Norge vant sin gruppe foran Tyskland. Det er andre år på rad at de norske fargene er representert i G17-EM. I fjor endte Norge sist i sin gruppe med ett poeng.

Halle er godt fornøyd med oppladingen før det braker løs fredag klokken 14 norsk tid.

– Stemningen er bra. Vi har vært tre dager i England og har veldig bra forhold. Det er ikke noe å klage på. Vi føler vi har forberedt oss bra til første kamp.

Spår jevn gruppe

Etter møtet med Portugal skal Norge spille mot Sverige mandag og Slovenia torsdag.

– Uansett hvilken gruppe vi hadde havnet i, ville det vært tøft. Portugal er en av favorittene, mens Slovenia vant gruppen sin. Sverige kjenner vi fra før. Jeg tror det blir en jevn og tøff gruppe. Å nå en kvartfinale må være målsettingen vår, sier Halle.

– Vi må ta den ene kampen om gangen, så får vi se hvordan det går. Det er bare å kjøre på. Vi kan ikke gjøre noe annet.

Dette er de fem siste vinnerne av G17-EM:

* 2017: Spania

* 2016: Portugal

* 2015: Frankrike

* 2014: England

* 2013: Russland.

