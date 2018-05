Hareide biter i seg smertene i VM-oppladningen

NTB Sport

Lørdag 16. juni får Hareide sin VM-debut når han leder Danmark mot Peru. Det blir en stor opplevelse for sunnmøringen, men opptakten til sluttspillfesten i Russland kunne vært bedre.

I vinter falt han under en skitur og pådro seg prolaps i ryggen. Så fikk han en ny en da han var på reise for å se an forholdene der danskene skal være under VM. Basen skal ligge i Anapa ved Svartehavet, ikke langt fra den tidligere OL-byen Sotsji.

– Det var på turen for å legge til rette og planlegge alt vi trenger, må ha og skal gjøre under oppholdet at ryggen slo seg vrang igjen, forteller Hareide til Dagbladet.

Han har ofte vært hos legen de siste månedene. Det må han fortsette med.

– Jeg har den samme legen som fikk orden på ryggen til Peter Schmeichel, så det skal nok gå bra.

– Det gjør vondt, ja. Det er en smertefull opplevelse dette her, men sånn er det, sier Hareide.

I VM skal Danmark også møte Australia og Frankrike. 15. mai offentliggjør Hareide den danske troppen til sluttspillet.

