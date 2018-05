Bullen ikke i nærheten av nytt EM-gull

NTB Sport

21-åringen fra Fredrikstad kom til kort i møtet med Alyona Kolesnik fra Aserbajdsjan. Kampen var over etter bare litt over ett minutt. Kolesnik vant 10-0.

I kvalifiseringen gikk Bullen så vidt videre etter 4-4 mot polske Jowita Wrzesien, som plukket to poeng i løpet av de siste sekundene.

Bullen vant i fjor sitt første EM-gull på seniornivå. Hun har også ett sølv (2016) og en bronse (2015). Alle medaljene kom i 58-kilosklassen.

I år var hun tvunget til enten å gå opp eller ned en vektklasse. Bullen valgte overraskende å gå ned til 57 kilo.

– Jeg går ned en vektklasse fordi der møtes verdens tøffeste kvinner, sa hun til NRK før mesterskapet i russiske Kaspisk.

– Jeg kunne gått i 59 hvor det er halvparten så mange utøvere som det er i 57, men det viktigste for meg er å bli husket for måten jeg bryter på. Jeg vil at handlingene mine skal tale høyere enn medaljene mine, la hun til.

Det skulle vise seg at 57-kilosklassen var akkurat så tøff som antatt.

Tidligere i uken tok Stig-André Berg EM-sølv i 63-kilosklassen i gresk-romersk bryting. Han tapte 2-3 i finalen mot rumenske Mihai Radu Mihut.

