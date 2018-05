Bordtennis: Nord- og Sør-Korea sto over kvartfinale for å gå videre som samlet lag

NTB Sport

Avgjørelsen ble tatt kort tid før kvartfinalen skulle spilles. VM går i svenske Halmstad.

Dagbladet var først med å omtale saken her hjemme. Avisen får opplyst at lagene nektet å spille mot hverandre.

Et samlet koreansk lag møter enten Japan eller Ukraina fredag. Det er ikke første gang Nord- og Sør-Korea slår seg sammen i et bordtennis-VM, men sist gang var i 1991. Da tok det koreanske kvinnelaget gull.

Presidenten i Det internasjonale bordtennisforbundet (ITTF), Thomas Weikert, beskriver det som en «historisk hendelse».

– Da jeg fortalte styret om utviklingen, fikk det bare stående applaus, sa Weikert.

– Vi vil gjøre vårt beste for å få gode resultater som et samlet lag. Vi vil takke det internasjonale bordtennisforbundet og IOC for denne muligheten, sa Nord-Koreas bordtennispresident Ju Jong-chol, ifølge Dagbladet.

Tidligere i år hadde også Nord- og Sør-Korea et samlet ishockeylag for kvinner under OL i Pyeongchang.

De to koreanske statene har teknisk sett vært i krig med hverandre siden 1950-tallet, men i forrige uke ble Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un enige om at de skal skrive under en permanent fredsavtale.

