Antidoping Norge foreslår å erstatte CAS

Det opplyser daglig leder Anders Solheim til ABC Nyheter.

– Antidoping Norge mener at en voldgiftsdomstol ikke er best egnet for å løse dagens dopingsaker. Det er flere eksempler på dopingsaker de senere årene som involverer stadig større etterforskning og samarbeid med politimyndigheter. Dermed ønsker vi en domsinstans som ligner mer på det vi kjenner fra det alminnelige samfunnet, sier Solheim.

Det var i CAS den endelige dopingdommen til Therese Johaug ble satt. Forrige måned var hun ferdig med å sone en 18 måneder lang utestengelse.

Antidoping Norge ser for seg å erstatte dagens CAS-ordning. Solheim mener det er på tide å få inn åpne høringer og en mer transparent prosess.

– Dette er også for å styrke prosessene og ivaretakelse knyttet til rettferdig rettergang. Det handler om å skape best praksis som mulig, sier han til ABC Nyheter.

Antidoping Norge-sjefen forteller at innspill er sendt inn til Verdens Antidopingbyrå (WADA), men legger til at det er for tidlig å snakke om detaljer.

CAS har avgjort tvister innen idretten siden 1984. Hovedkvarteret ligger i sveitsiske Lausanne.

