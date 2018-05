Wengers siste sjanse, må bryte ned Atletico-mur

NTB Sport

Minst én scoring er en forutsetning dersom Arsenal-manager Arsène Wenger skal avslutte sin innholdsrike karriere i klubben med en siste finale.

Seier i europaligaen vil i tillegg gi plass i mesterligaen neste sesong. Utgangspunktet foran semifinalereturen i Madrid er imidlertid usedvanlig vrient.

1-1-resultatet i det første møtet i London ble et gedigent antiklimaks for Arsenal etter at gjestene fikk forsvarsspiller Sime Vrsaljko utvist etter bare ti minutters spill.

Et ineffektivt Arsenal-mannskap så lenge ut til å hale i land en knepen 1-0-seier, men på tampen av oppgjøret utlignet den franske måltyven Antoine Griezmann til 1-1 for gjestene.

Null baklengs

Dermed må Arsenal score mål i Madrid torsdag. Det har vist seg meget vanskelig. Sist Atlético Madrid slapp inn et mål på hjemmebane i den spanske ligaen var i 1-1-oppgjøret mot Girona 20. januar.

Åtte kamper er gått siden den gang, og heller ikke i europaligaen har det blitt baklengs i samme periode.

– Vi vet at vi må reise dit og score et minst én gang for å gå til finale, så sånn sett vet vi akkurat hva vi må gjøre, sier Wenger.

Franskmannen tror oppgaven er overkommelig.

– Vi kan åpne dem opp og skape sjanser. Det må vi ta med oss fra det første oppgjøret og tenke positivt, tilføyer han.

Midtbanespillerne Henrikh Mkhitaryan og Alex Iwobi er begge usikre kort på grunn av skader. Det samme er keeper David Ospina.

Trenerspekulasjoner

Atletico-trener Diego Simeone har på sin side Diego Costa tilbake. Måltyven måtte stå over kampen i London som følge av en lårskade.

I Arsenal-leiren er det lite ro å spore foran torsdagens kamp. Ved siden av den viktige kampen domineres overskriftene av jakten på Wengers arvtaker i managerstolen.

Tidligere Barcelona-trener Luis Enrique pekes på som én av de klareste kandidatene, men antall navn i diskusjonen er stort.

Wenger gir seg i Arsenal etter 22 år i sjefsstolen.

I torsdagens andre semifinalekamp i europaligaen skal Fredrik Gulbrandsens Salzburg forsøke å snu 0-2-tapet for Marseille i den første kampen til avansement.

