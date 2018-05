Solskjær ærlig på at Molde fortjente å ryke ut

NTB Sport

Daniel Stensøe ble Brattvågs sensasjonelle matchvinner med en scoring i det 106. minutt. Målet kom etter en corner. Først klarerte Molde-keeper Andreas Linde, men ballen falt ned i beina på Stensøe.

Brattvåg har erfaring med å detonere cupbomber. For to år siden sendte de Aalesund ut av cupen etter straffespark, onsdag var det Moldes tur til å reise slukøret fra Brattvåg Stadion.

Molde var enorm favoritt før oppgjøret i cupens 2. runde, men Solskjær lag fant aldri nettmaskene.

I annen ekstraomgang presset MFK på for en utligning, men forsvaret til Brattvåg ryddet unna det som kom og sørget for at Molde ble det andre eliteserielaget som røk ut av cupen.

– Det er en fortjent seier til Brattvåg. De kjempet oss ut av stilen, blokkerte og ofret seg. De gjorde alt som skulle til for å holde nullen. Vi har heldigvis en keeper som holdt oss inne i kampen. De hadde fortjent flere mål, og dette var en realitetssjekk for mange av oss, sa Solskjær til NTB.

Molde-manageren holdt ikke igjen på rosen da han fikk spørsmål om Brattvågs prestasjon.

– De prøver å spille, tror på seg selv og spiller med selvtillit. Det er ikke et lag som legger seg bakpå bare for å forsvare seg til seier. Når de får maks uttelling, og vi ikke får det, er ikke forskjellen i norsk fotball større.

Stryk for Sandefjord

Tidligere onsdag ble Sandefjord første lag fra Eliteserien som falt i cupen. Tom Nordlie ledet Skeid til 3-0-seier over gamleklubben. Dermed fortsetter problemene for Sandefjord. Vestfoldingene har hatt en trå vår hittil og ligger tredje sist på tabellen i Eliteserien.

Ayoub Aleesami ga Skeid ledelsen halvveis ut i første omgang. Han stupheadet ballen i mål bak en utrusende Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson.

Gjestenes islandske målvakt hadde ingen god dag på jobben. Etter en times spill ble han utvist for å stoppe ballen med hendene utenfor eget straffefelt. Med én mann mindre på banen var ikke Sandefjord i nærheten av å snu cupkampen.

Nordlie: – Ingen cupbombe

Mustafa Ahmad kontret inn 2-0 til Skeid etter 69 minutter, mens Mesüt Can økte til 3-0 på straffe kvarteret før slutt.

– Jeg synes ikke dette er noen bombe. 2. divisjon er såpass bra at hvis motstanderen senker seg litt og møter opp her i kunstgressko, er det fort mulig. Jeg var litt bekymret da vi ble 11 mot 10, for jeg var redd for at vi skulle miste momentum i kampen. Jeg synes vi var like mye bedre enn dem med 11 mot 11. Gutta gjennomfører planen bra, sa Nordlie til NTB.

– De hadde ikke en eneste målsjanse på 90 minutter, la han til.

Nordlie trente Sandefjord mellom 2002 og 2003. Han har hatt treneransvaret for Skeid i 2. divisjon siden 2016.

Sandefjord-forsvarer Lars Grorud erkjente at laget hans ikke hadde noe å klage over etter cupexiten.

– Kampen var altfor dårlig fra vår side. Skeid vinner fullt fortjent til slutt. Dette var langt under pari, sa Grorud til NTB.

