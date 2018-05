Sjokkexit for Molde i cupens 2. runde

NTB Sport

Daniel Stensøe ble Brattvågs sensasjonelle matchvinner med en scoring i det 106. minutt. Målet kom etter en corner.

Brattvåg har erfaring med å detonere cupbomber. For to år siden sendte de Aalesund ut av cupen etter straffespark, onsdag var det Moldes tur til å reise slukøret fra Brattvåg Stadion.

Molde var enorm favoritt før oppgjøret i cupens 2. runde, men Solskjær lag fant aldri nettmaskene. 2. divisjonsklubben holdt eliteserielaget til 0–0 etter ordinær tid, og kampen gikk til ekstraomganger.

Slo følge med Sandefjord

Mot slutten av første ekstraomgang tok hjemmelaget ledelsen etter en corner. Først klarerte Molde-keeper Andreas Linde, men ballen falt ned i beina på Daniel Stensøe, som banket inn 1–0. Da var Brattvåg kun 15 minutter unna en åttendedelsfinale i cupen.

Molde presset på for en utligning i annen ekstraomgang, men forsvaret til Brattvåg ryddet unna det som kom, og sørget for at Molde ble det andre eliteserielaget som røk ut av cupen.

Rødt kort

Tidligere onsdag ble Sandefjord første lag fra Eliteserien som falt i cupen. Tom Nordlie ledet Skeid til 3-0-seier over gamleklubben. Dermed fortsetter problemene for Sandefjord. Vestfoldingene har hatt en trå vår hittil og ligger tredje sist på tabellen i Eliteserien.

Ayoub Aleesami ga Skeid ledelsen halvveis ut i første omgang. Han stupheadet ballen i mål bak en utrusende Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson.

Gjestenes islandske målvakt hadde ingen god dag på jobben. Etter en times spill ble han utvist for å stoppe ballen med hendene utenfor eget straffefelt. Med én mann mindre på banen var ikke Sandefjord i nærheten av å snu cupkampen.

Mustafa Ahmad kontret inn 2–0 til Skeid etter 69 minutter, mens Mesüt Can økte til 3–0 på straffe kvarteret før slutt.

Nordlie trente Sandefjord mellom 2002 og 2003. Han har hatt treneransvaret for Skeid i 2. divisjon siden 2016.

