Sandefjord på hodet ut av cupen

Årets første cupbombe detonerte Skeid på eget gress mot eliteserielaget Sandefjord. Ayoub Aleesami stanget 2. divisjonslaget i føringen etter et frispark i det 23. minutt.

For vestfoldingene gikk det fra vondt til verre da keeper Ingvar Jónsson fikk rødt kort 30 minutter før full tid. Islendingen gjorde et forsøk på å bryte en bakromsball, men stanset ballen med hendene, og fikk dermed se det røde kortet.

Med én mann mer økte Mustafa Ahmad til 2-0 ni minutter senere, mens samme mann fastsatte sluttresultatet til 3-0 på straffe.

Dermed kan Skeids trener Tom Nordlie juble for avansement på bekostning av sin gamle klubb Sandefjord. Nordlie trente Sandefjord mellom 2002 og 2003. Han har hatt treneransvaret for Skeid i 2. divisjon siden 2016.

Mestvinnende klubber

På Fredrikstad Stadion møttes de to mestvinnende klubbene i NM gjennom tidene,FFK og Odd Hjemmelaget står med 11 mesterskap, delt med Rosenborg, mens bortelaget teller 12.

Etter kampen var det klart at det er gjestene fra Telemark som har sjansen til å pynte på statistikken etter 3-1-seier borte mot Per-Mathias Høgmos menn i 2. divisjon.

Tobias Lauritsen scoret ikke mindre enn fire mål i første runde da Odd knuste Skarphedin 9-0. Onsdag noterte 20-åringen seg for to nye mål, da han satte inn gjestenes to første mål i første omgang.

Bilal Njie økte til 3-0 i annen omgang, mens Youssef Chaib satte inn FFKs trøstemål tjue minutter før full tid.

To i tverrliggeren

Steinkjer var nær ved å ta ledelsen tidlig i kampen mot Rosenborg. To ganger på halvannet minutt smalt hjemmelaget ballen i tverleggeren, men det var også det nærmeste 3.-divisjonslaget kom i kampen scoring.

Erik Botheim ga Rosenborg ledelsen etter 28 minutter før Anders Trondsen doblet ledelsen to minutter senere. Botheim noterte seg for to nye mål i det som til slutt endte med 5-0-seier til Rosenborg. Også Magnus Stamnestrø noterte seg for scoring.

Også Sarpsborg 08 fjernet all spenning i første omgang da 3. divisjonslaget Ørn Horten ble slått i marinebyen.

Stokke-trippel

Benjamin Stokke satte inn tre av Kristiansunds seks mål mot Bergsøy fra 4. divisjon. Bendik Bye, Liridon Kalludra og Sondre Sørli kom også i målprotokollen.

Bodø Glimt fikk god kamp mot Harstad, men tok seg videre til neste runde med 5-2-seier.

Start fikk ikke hull på byllen mot Arendal før det var spilt 55 minutter. Men da raget Damion Lowe og Elliot Käck høyest på to cornere med tre minutters mellomrom. Kevin Kabran fastsatte sluttresultatet til 3–0.

Ekstraomganger

Brann vant 4-0 mot Sotra, mens Strømsgodset tok seg videre med 3-1-seier borte mot Valdres. Haugesund er videre bekostning av Lysekloster fra 3. divisjon. Haugesund vant 2-1.

Molde slet lenge borte mot Brattvåg. Etter ordinær tid sto det 0-0, og kampen gikk til ekstraomganger. Også i Tromsøs kamp mot Senja sto det målløst etter 90 minutter, og kampen gikk til ekstraomganger.

VIF og Ranheim tok seg videre tirsdag på bekostning av Grorud og Orkla. Lillestrøm og Stabæk spiller sine kamper torsdag. LSK møter Lørenskog, mens Stabæk møter Moss.

